سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب

تأثرت أسطورة الموسيقى العالمية سيلين ديون، بقرارها بمشاركة تشخيصها بمتلازمة الشخص المتصلب علنًا، وذلك خلال جلسة حوارية مع هدى قطب في برنامج "توداي" يوم الإثنين 10 يونيو.

وخلال الجلسة، تحدثت ديون عن تجربتها مع هذا الاضطراب العصبي النادر واعترفت بأنها كانت تحاول فهم ما يحدث معها في البداية، مما أثر بشكل كبير على صحتها.

ديون، التي بدأت تعاني من أعراض المتلازمة لأول مرة خلال جولة “Take Chances” العالمية في عام 2008، ولم تعلن عن تشخيصها علنًا حتى ديسمبر 2022، وفي مقطع فيديو على إنستجرام (Instagram)، أعلنت تأجيل عدد من الحفلات من العروض بسبب حالتها.

تفاصيل مرض سيلين ديون

وتحدثت ديون عن تجربتها مع المتلازمة قائلة: "لم أأخذ الوقت الذي كان يجب أن أتوقف فيه، خذ الوقت الكافي لمعرفة ذلك".

وأشارت إلى صعوبة التعامل مع حالتها بسبب اضطراب صحة زوجها الراحل، رينيه أنجيليل، الذي كان يعاني من سرطان الحنجرة في نفس الوقت.

وأضافت: "كان علي أن أربي أطفالي، كان علي أن أختبئ. كان علي أن أحاول أن أكون بطلًا". وأكدت على صعوبة التعامل مع مشاعرها الخاصة بشأن حالتها، مشيرة إلى أنها شعرت بجسدها يتركها وتمسكت بأحلامها.

وفي النهاية، أعربت ديون عن قرارها بمشاركة الحقيقة قائلة: "لم يعد بإمكاني الكذب بعد الآن". وأشارت إلى أن الصلابة قد تبدو ثابتة في بعض الأحيان ولكنها تشبه التحدث ولا يمكن فتحها في بعض الأحيان.