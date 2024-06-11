الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن المتبقى من امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن  المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة، فهناك اهتمام كبير من المواطنين بالأخبار المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، فامتحانات الثانوية العامة  تلقى اهتمامًا كبيرًا.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بالمتبقي من امتحانات الثانوية العامة، وما هي المواد المتبقية سواء لجدول العلمى أو جدول الأدبي، وذلك لتوفير كافة المعلومات لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وكذلك توفير المعلومات المتعلقة بالامتحانات أمام أهالى طلاب الثانوية العامة.

ووفقًا للجدول الرسمي، الذي حددته وزارة التربية والتعليم، تنطلق، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل، للمواد خارج المجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024، بداية من 22 يونيو فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

بينما في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 ينعقد امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

وتنطلق امتحانات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الأولي يوم 2 يوليو.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي رياضة 

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 ينعقد امتحان مادة التاريخ، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

كل ما تريد معرفته عن المتبقي من امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية

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