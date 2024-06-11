عصام السيد لـ"الشاهد": مشهد حلف اليمين لمحمد مرسى فى ميدان التحرير كان كوميديًا
قال المخرج عصام السيد، إن مشهد حلف محمد مرسي اليمين في ميدان التحرير كان كوميديًا.
وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "المشهد مفتعل لدرجة أنه أصبح كوميديا، مشهد مفتعل جدًا، شخص يفتح الجاكيت ويعرض نفسه للرصاص في حين إن كل الموجودين أنصاره، وظاهر الواقي تحت القميص، لذلك هو مشهد كوميدي".
وتابع: "شخص يحاول أن يظهر ذكيًا لكنه مكشوف أوي، وهذا يثير الضحك عندي" مؤكدًا أن هذا المشهد هزلي وأكد له أنه أمام رئيس كوميدي بجانب أمور أخرى حدثت بعد ذلك.