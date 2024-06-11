الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد لـ"الشاهد": مشهد حلف اليمين لمحمد مرسى فى ميدان التحرير كان كوميديًا

عصام السيد
عصام السيد

قال المخرج عصام السيد، إن مشهد حلف محمد مرسي اليمين في ميدان التحرير كان كوميديًا. 

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "المشهد مفتعل لدرجة أنه أصبح كوميديا، مشهد مفتعل جدًا، شخص يفتح الجاكيت ويعرض نفسه للرصاص في حين إن كل الموجودين أنصاره، وظاهر الواقي تحت القميص، لذلك هو مشهد كوميدي".

وتابع: "شخص يحاول أن يظهر ذكيًا لكنه مكشوف أوي، وهذا يثير الضحك عندي" مؤكدًا أن هذا المشهد هزلي وأكد له أنه أمام رئيس كوميدي بجانب أمور أخرى حدثت بعد ذلك.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقات صاروخية من الجانب اللبنانى باتجاه شمال إسرائيل (فيديو)

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ سلسلة من غارات شرقى لبنان (فيديو)

مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟