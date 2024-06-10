قناة "الناس" تقدم تغطية خاصة بمناسبة وقفة عرفات: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة"

تقدم قناة الناس تغطية خاصة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".

وتبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضى المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر، وذلك بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

يشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.

وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.

كما يشارك التغطية بالاداء الصوتي والتعليق من نجوم اذاعة القرآن الكريم حسن مدني والشحات راضي وسعد المطعني.