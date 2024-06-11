عصام السيد لـ"الشاهد": العروض المسرحية للإخوان أشبه بـ"خطبة الجمعة"

قال المخرج عصام السيد، إن آخر عرض مسرحي للإخوان كان قبل تولي الجماعة الحكم بفترة بسيطة.

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "أعتقد كان في مسرح فيصل ندا، مكنش فيه ستات في العرض وكان خطابي جدًا ومباشر دون فن أشبه بخطبة الجمعة".

وتابع: "لم يكن هناك أي نوع من أنواع الصراع بل الفكرة الواحدة" موضحًا أن المسرح قائم على الاختلاف وصراع الأفكار، الإخوان ليس لديهم صراع أفكار هي فكرة واحدة محسومة، مضيفًا: "هو يعتمد على فكرة تلقين المشاهد وهذا لا ينفع في المسرح لأن المسرح قائم على الديمقراطية وهم معندهمش ديمقراطية خالص يعتبرون هذا كفرًا وحرامًا".