الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد لـ"الشاهد": العروض المسرحية للإخوان أشبه بـ"خطبة الجمعة"

عصام السيد
عصام السيد

قال المخرج عصام السيد، إن آخر عرض مسرحي للإخوان كان قبل تولي الجماعة الحكم بفترة بسيطة. 

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "أعتقد كان في مسرح فيصل ندا، مكنش فيه ستات في العرض وكان خطابي جدًا ومباشر دون فن أشبه بخطبة الجمعة".

وتابع: "لم يكن هناك أي نوع من أنواع الصراع بل الفكرة الواحدة" موضحًا أن المسرح قائم على الاختلاف وصراع الأفكار، الإخوان ليس لديهم صراع أفكار هي فكرة واحدة محسومة، مضيفًا: "هو يعتمد على فكرة تلقين المشاهد وهذا لا ينفع في المسرح لأن المسرح قائم على الديمقراطية وهم معندهمش ديمقراطية خالص يعتبرون هذا كفرًا وحرامًا".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقات صاروخية من الجانب اللبنانى باتجاه شمال إسرائيل (فيديو)

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ سلسلة من غارات شرقى لبنان (فيديو)

مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟