جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من وزراء التعليم الأفارقة

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وفدًا من وزراء التعليم الأفارقة يضم السيدة أنجيلي ماكومبو نوتومبا، نائبة الأمين التنفيذي للتكامل الإقليمي للمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي SADC، لويزا ماريا جريلو، وزيرة التعليم في أنجولا، نتوي رابابا، وزير التعليم في ليسوتو، إستر آنا نغيبوندوكا، وزيرة التعليم والفنون والثقافة في ناميبيا، السيدة نوريانا مونيكو، السكرتيرة الدائمة لوزارة التربية والتعليم في زامبيا، مندوبة الوزير.



تأتي الزيارة في إطار التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والمتمثلة في برنامج الغذاء العالمي لمنطقة دول جنوب إفريقيا من مجموعة التنمية لمنطقة جنوب إفريقيا (سادك - SADC)، حيث تهدف الزيارة إلى التعرف على التجربة المصرية في مجال التعليم الرقمي، بما يسهم في تبادل المعرفة ودعم التعلم بين الأقران وذلك بهدف تطوير دول مجموعة سادك لنظمهم التعليمية الرقمية على غرار التجربة المصرية المميزة في هذا المجال.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة مني عبدالعال الزاهري مدير مركز استراتيجيات وبحوث التعليم، أ.د إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني، الدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة.

جامعة عين شمس

في كلمتها خلال اللقاء أشارت الدكتورة غادة فاروق إلي تاريخ جامعة عين شمس العريق وكونها إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مصر، مستعرضة تصنيف الجامعة عالميا حيث حصلت الجامعة على المرتبة 592 على مستوى العالم، والـ 16 على مستوى إفريقيا، والثالثة على مستوى الجامعات المصرية، وفقًا للإعلان الأخير لـ QS، مؤكدة التزام جامعة عين شمس بالسعي لتحقيق التميز في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية بفضل تاريخها الغني الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود، حيث سعت الجامعة باستمرار إلى خلق بيئة تعزز النمو الفكري والابتكار والتفاهم العالمي.

كما شددت الدكتورة غادة فاروق علي أهمية التبادل التعليمي للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية واستكشاف الحلول المبتكرة، وذلك من خلال تبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات، للتعاون سويا ووضع الأساس لمستقبل أكثر إشراقًا لطلابنا ودولنا وإنشاء نظام تعليمي شامل وعادل يعمل على تمكين كل متعلم، والعمل معًا على خلق مستقبل أكثر إشراقًا للتعليم في منطقتنا.

كما قدمت الدكتورة مني عبدالعال الزاهري مدير مركز استراتيجيات وبحوث التعليم، عرضا تقديميا تناولت خلاله الجامعة وكلياتها وعدد الطلاب المصريين والوافدين، وموقع الجامعة في التصنيفات العالمية حيث تعتبر الجامعة ضمن أفضل 2% علي مستوى العالم،والكليات الحاصلة علي الإعتماد الدولي مثل الصيدلة وطب الأسنان، إلي جانب البرامج المعتمدة دوليا بكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الحقوق والتجارة، كما ألقت الضوء على الشراكات الدولية للجامعة والشهادات المزدوجة التى تمنحها الجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات العالمية.

أيضا قدمت الدكتورة منى عبدالعال الزاهرى نبذة عن جهود جامعة عين شمس في التحول الرقمي ومنصات الجامعة التعليمية ومن بينها منصة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU2Learn، ومنصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU2Test، مشيرة إلى دور هذه المنصات في تقديم تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة لكل الطلاب في مختلف المراحل منذ المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وكذلك طلاب التعليم المدمج.

كما أكدت أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تطوير المناهج وطرق التعلم، وهو ما انعكس على تطوير مهارات المستقبل لدى طلاب الجامعة اعتمادًا على أساليب دمج تطبيقات افتراضية وأدوات تعليمية تساعد في عملية التعلم عن بعد، والذي ظهر جليًا خلال جائحة كورونا التي ساعدت فى تطوير وسائل التعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل التقنية فى استمرار العملية التعليمية بشكل أفضل.

كذلك تطرقت إلى مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ومركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، مركز التميز للاستدامة والتطور الذى شهدته مستشفيات الجامعة ومستشفى عين شمس الافتراضى ودورها الرائد خلال جائحة كورونا.

واختتمت كلمتها بالتأكيد علي أن جهود جامعة عين شمس في التحول الرقمي تم تقديرها محليا ودوليا، حيث تمكنت الجامعة من حصد العديد من الجوائز الداخلية والخارجية في هذا الإطار.

وعقب اللقاء قام الوفد بتفقد مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ومركز استراتيجيات وبحوث التعليم برفقة الدكتورة مني عبدالعال الزاهري، الدكتور إسلام حجازي، الدكتورة داليا يوسف.

أعقبها جولة تفقدية بكلية الطب حيث كان في استقبالهم الدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقام الوفد بزيارة معامل الاختبارات الالكترونية وستوديو التعلم الإلكتروني بمرافقة الدكتورة مني عبدالعال الزاهري، الدكتورة داليا يوسف، الدكتور أحمد العوضي.