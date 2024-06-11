افتتاح الدورة 44 من المعرض العام للفنون التشكيلية.. (صور)

افتتحت دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 44 لــ المعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، وحضر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين في مصر، والشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، وضيف شرف هذه الدورة الفنان سامح إسماعيل القيم الفني للمعرض.

المعرض العام أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية المصرية

وقالت الكيلاني: “يعد المعرض العام من أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية المصرية، وقدرتها البناءة على رصد الظواهر المجتمعية بشكل متفرد، من خلال الذائقة الفنية البصرية”.

وأكدت وزيرة الثقافة على أن الحركة التشكيلية تُمثل جزءًا أصيلًا من الثقافة المصرية بروافدها الإبداعية وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس رؤي متميزة لمختلف الاتجاهات والمدارس التشكيلية، وأشارت إلى أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية وتنمية المهارات والارتقاء بالوجدان".

وأشادت الكيلاني، بالمستوى الفني الراقي للأعمال الفنية المشاركة، ومدى قدرتها على رسم ملامح متميزة عن المناخ الإبداعي المُعبر عن الشخصية المصرية الأصيلة، كما يُمثل المعرض العام محاولة جادة لإثراء الحياة الثقافية في مصر، باعتباره منصة فنية متميزة تتيح للفنانين تقديم إبداعاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى أهميته في تنشيط الحركة الفنية.

المكرمين في الدورة 44 لـ المعرض العام

وكرمت وزيرة الثقافة عددًا، من كبار مبدعي مصر والوطن العربي، والحاصلين على جائزة النيل للفنون: وهم: الفنان مصطفى الرزاز -تسلمت التكريم حرمه الفنانة الدكتورة سرية صدقي-، والفنان أحمد نوار -تسلمت التكريم نجلته مي أحمد نوار-، والفنان مصطفى عبد المعطي، والفنان عبد السلام عيد، والفنان السوري يوسف عبدلكي، والفنان السوداني محمد عمر خليل، والفنان العراقي ضياء العزاوي والفنان الراحل صلاح طاهر -وتسلم التكريم حفيده صلاح أيمن طاهر-، الفنان الراحل حسين أمين بيكار -تسلم التكريم الدكتور عمرو سامي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان-.

يالإضافة إلى الفنان الراحل آدم حنين -تسلم التكريم الدكتور سلوى حمدي-، والفنان الراحل محمد حامد عويس -تسلم التكريم ابنته الدكتورة علا حامد عويس، الفنان الراحل محمد طه حسين -تسلم التكريم وليد عبد الخالق-، والفنان الراحل مصطفى حسين "نقيب التشكيليين الأسبق" -تسلم التكريم الفنان الدكتور أشرف رضا-، والفنان الراحل أحمد طوغان -تسلم التكريم الفنان ياسر جعيصه".

كما قامت وزيرة الثقافة خلال افتتاح المعرض العام، بتكريم أعضاء لجنة الفرز والاختيار، وهم: "الفنان الدكتور طارق زبادي، والفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، والفنان الدكتور مصطفى عيسى، والفنان الدكتور محمد عرابي، الفنان والدكتور حاتم شافعي، والفنان هاني محفوظ"، محسن علام، الفنان والدكتور خالد سراج، والفنان حمدي رضا، والفنان الدكتور هيثم نوار ".

المعرض العام للفنون التشكيلية

المعرض العام للفنون التشكيلية

المعرض العام للفنون التشكيلية

المعرض العام للفنون التشكيلية

المعرض العام للفنون التشكيلية

المعرض العام للفنون التشكيلية

المعرض العام للفنون التشكيلية