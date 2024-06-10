عصام السيد يكشف لـ"الشاهد" كواليس تغيير اسم "مكتبة الأسرة" فى عهد الإخوان

قال المخرج المسرحي عصام السيد، إنه "في عهد الإخوان عام 2013، كان هناك اجتماع تم إعداده في مكتب المنتج هشام عبدالخالق، وشارك فيه جميع الكيانات الثقافية أبرزهم الدكتور محمد العدل والمخرج ناصر عبدالمنعم، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، كما تم الاتصال بمحمد هاشم في "ميريت" كممثل عن مجموعة من فنانين وأدباء من أجل التغيير".

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "قررنا في ذلك الاجتماع أن نفعل شيئا مضادا لوزير الثقافة الإخواني علاء عبدالعزيز، الذي أجبر عددا كبيرا من القيادات الثقافية في مصر على ترك مناصبهم، مثل د.أحمد مجاهد، حيث ادعى حينها أن انتدابه اقترب من الانتهاء، لكن السبب الحقيقي وراء ذلك الأمر، أنه كان هناك مجموعة كتب تصدر اسمها "مكتبة الأسرة"، والتي كانت متواجدة منذ عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك".

وتابع: مشروع "مكتبة الأسرة" كان لجميع المصريين، وكان يوفر الكتب بأسعار رخيصة للغاية، لكن وزير الثقافة الإخواني كان يريد تغيير اسم المشروع لاسم "مكتبة الثورة المصرية" ولم يكن يدرك حينها أن المتكبة تصدر سلاسل عن أدب الثورة، لكن مجلس الإدارة رفض حينها ذلك القرار؛ لأن هذا الأمر يعد تكلفة مالية ضخمة للغاية.