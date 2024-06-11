موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة حول موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة خاصة مع بداية الامتحانات اليوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو لعام ٢٠٢٤.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين حول جدول امتحانات الثانوية العامة والموعد النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد التي لا تضاف للمجموع يومي الإثنين والأربعاء الموافقين 10 يونيو و12 يونيو 2024 بامتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، وامتحان الاقتصاد والإحصاء.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

امتحان اللغة العربية: يوم السبت الموافق 22 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

امتحان الفيزياء: يوم السبت الموافق 29 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى: يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.

امتحان الكيمياء: يوم السبت الموافق 6 يوليو.

امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»: يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو.

امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»: يوم السبت الموافق 13 يوليو.

امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»: يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.

امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»: يوم السبت الموافق 20 يوليو.

وبذلك تنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم ٢٠ يوليو الموافق يوم السبت.

وكان أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book، حيث تعتمد على مخاطبة الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب وليس الحفظ والتلقين، وتركز على المقرر الدراسي ونواتج التعليم المرتبطة بالموضوعات والدروس، وستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي، كما لا يوجد تغيير في عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية.