الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

عصام السيد لـ"الشاهد": الجماعات المغلقة قائمة على الطاعة وعدم التفكير

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

قال المخرج عصام السيد إن الجماعات المغلقة الإسلامية قائمة على الطاعة العمياء المطلقة.

أضاف السيد، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "الطاعة تجعلك لا تفكر خارج الصندوق أبدًا، يجب أن تفكر داخل الصندوق، واحد زائد واحد يساوي اثنين".

وتابع: "يشعرون في تلك الجماعات أن التفكير عيب، ميصحش يفكر هو عنده الحلول جاهزة، في حد تاني يفكر له وهو يسمع الكلام، قال فلان كذا يبقى هو كذا".

واستكمل: "حتى الخلافات الفقهية عندهم محسومة، هناك مذاهب وخلافات فقهية كثيرة جدًا لأنه تفسير بشري لدين سماوي، لكن هم معندهمش كده التفسيرات بتاعتهم هي المستقرة والثابتة ولا يجوز مناقشتها".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان ثورة 30 يونيو

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