محمد عبيد المهيري يكتب: معجم الفجيرة الفلسفي.. رؤية تاريخية لحفظ وتجديد التراث العربي

يواصل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ومعها أشقائها من الدول العربية، مسيرة البناء والعمل وحفظ التراث العربي بل وتجديده وتطويره للحاق بركب الأمم المتقدمة، وقد جاء إطلاق "بيت الفلسفة" يوم السبت الماضي لـ"معجم الفجيرة الفلسفي" بحضور نخبة من المثقفين من الإمارات والعالم العربي، ليضيف لبنة جديدة في هذه المسيرة.

"معجم الفجيرة الفلسفي" كان حلما سرعان ما تحقق، فقد أعلن عنه لأول مرة من قبل أحمد السّماحي، مدير بيت الفلسفة خلال فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في نوفمبر عام 2022، وذلك لدعم إصدار معجم فلسفي عربي خالص يساعدنا في التخلص من الخلل المعجمي وفوضى المصطلحات المترجمة من اللغات الأخرى والتي تحدث لبسا لدى القارىء العربي.

ولأن مسيرة العلم والتطوير لا تتوقف، فلن يقف مشروع معجم الفجيرة الفلسفي عند هذا الحد بل هو مشروع طويل الأمد سيخرج في خمسة أجزاء تعقبها تصويبات وتطويرات، كما وضح السّماحي في حفل التدشين منذ أيام، ليؤكد لنا أن التراث العربي ما زال حيا وقادر على المواكبة والتطور لكن الأمر يحتاج إلى همة ووعي وإدراك من أبنائه ليس فقط للحفاظ على الهوية العربية ولكن تقديم إسهام علمي وفكري للعالم وعرض ثقافتنا وهويتنا على الجميع.

الدكتور باسل الزّين، مُحرر المعجم وعضو لجنته العلمية، عبر لنا في خطابه عن هذه الرؤية بكل وضوح، ليؤكد لنا أن هذه الفكرة تهدف إلى دعم هوية مصطلحاتية جديدة تكون محل توافق واتفاق، مع التحرر من المركزية الأوروبية وصياغة معجم فلسفي صياغة عربية سليمة وأن يكون هو غاية معرفية عربية في ذاتها وليس مجرد وسيلة لنقل أفكار الآخرين بلغة هزيلة ومفككة لا تعبر عن الواقع العربي أو تفيد حتى القارىء العربي.

معجم الفجيرة وإن كان بمبادرة إماراتية، إلا أنه يخص العرب أجمع فهو أول معجم عربي فقد شارك فيه نخبة كبيرة من أبرز وأهم الفلاسفة والمشتغلين بالفلسفة من معظم الدولة العربية وقد كتبته لنا هذه النخبة بذهنية وثقافة عربية خالصة بعيدا من التحيزات الإيديولوجية وكان جامعهم في ذلك هو الإرث الفلسفي العربي والحرية الفكرية والتسامح العقلي.

ولأن الفلاسفة العرب قدموا على مدار التاريخ إسهامات واضحة وقوية للبشرية جمعاء وليس للعرب فقط، جاء معجم الفجيرة ليضم بين طياته آراء الفلاسفة العرب الذين وضعوا وأسسوا منهجيات بحث ومدارس خاصة بهم ليحفظ هذه المدارس الفكرية ويعيد تقديمها للعالم وتوعية الأجيال العربية الناشئة بتراثهم وثقافتهم وإلهاهم على التجديد والتطوير والإضافة فالواقع العربي بات يحتاج إلى التنوير والتجديد والإبداع.