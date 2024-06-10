أسنان عين شمس تنظم ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة مهنة طب الأسنان

نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة مهنة طب الاسنان، استضافت كلية طب الاسنان عددا كبيرا من عمداء ووكلاء ومنسقين وممثلين عن أطباء الامتياز من مختلف جامعات جمهورية مصر العربية.

بمشاركة اتحاد طلاب كلية طب الأسنان



بحضور الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس اداره المجلس الصحي المصري، والدكتور ايهاب كمال منسق عام امتحانات مزاولة المهنة، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان وعميد كلية طب الاسنان جامعة عين شمس السابق، واشترك في التنظيم اتحاد طلاب كليه طب الاسنان.

افتتح الدكتور كريم مصطفى البطوطي رئيس اللجنة العليا لأمتحان مزاولة طب الأسنان ووكيل كلية طب الاسنان لشئون التعليم والطلاب الندوة وألقى محاضرة تعريفية استعرض فيها نبذه عن الامتحان ونوعية الاسئلة ومواعيد الامتحان.

كما عرض الدكتور ايهاب كمال محاضرة تعريفيه عن منصة الامتحان.





وألقى الدكتور محمد عامر مدير الغرفة المركزية لادارة امتحانات مزاولة المهنة في التخصصات الطبية EHC محاضرة بعنوان EMLE Secrets Over View.

كما تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات والرد عليها، وقد مثلت الطبيبه مريم خالد رئيس اتحاد طلاب جامعه عين شمس طلبة الامتياز.

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2025، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقًا لنتائج التصنيف، جاءت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، في المركز الثالث محليًا بعد جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية لتحتل الترتيب 592 عالميًا مُتقدمة بذلك 133 مرتبة عن الإصدار السابق.