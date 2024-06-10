الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسنان عين شمس تنظم ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة مهنة طب الأسنان

طب الأسنان جامعة
طب الأسنان جامعة عين شمس

نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة مهنة طب الاسنان، استضافت كلية طب الاسنان عددا كبيرا من عمداء ووكلاء ومنسقين وممثلين عن أطباء الامتياز من مختلف جامعات جمهورية مصر العربية.

txt

تقدم جامعة عين شمس 133 مركزًا في تصنيف QS العالمي

بمشاركة اتحاد طلاب كلية طب الأسنان 


بحضور الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس اداره المجلس الصحي المصري، والدكتور ايهاب كمال منسق عام امتحانات مزاولة المهنة، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان وعميد كلية طب الاسنان جامعة عين شمس السابق، واشترك في التنظيم اتحاد طلاب كليه طب الاسنان.
افتتح الدكتور كريم مصطفى البطوطي رئيس اللجنة العليا لأمتحان مزاولة طب الأسنان ووكيل كلية طب الاسنان لشئون التعليم والطلاب الندوة وألقى محاضرة تعريفية استعرض فيها نبذه عن الامتحان ونوعية الاسئلة ومواعيد الامتحان.
كما عرض الدكتور ايهاب كمال محاضرة تعريفيه عن منصة الامتحان.
 

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس تلتقى بالمدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط


وألقى الدكتور محمد عامر مدير الغرفة المركزية لادارة امتحانات مزاولة المهنة في  التخصصات الطبية EHC محاضرة بعنوان  EMLE Secrets Over View.
كما تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات والرد عليها، وقد مثلت الطبيبه مريم خالد رئيس اتحاد طلاب جامعه عين شمس طلبة الامتياز.

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2025، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقًا لنتائج التصنيف، جاءت جامعة عين شمس  برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، في المركز الثالث محليًا بعد جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية لتحتل الترتيب 592 عالميًا مُتقدمة بذلك 133 مرتبة عن الإصدار السابق.

كليه طب الأسنان جامعة عين شمس ندوة تعريفية مهنة طب الاسنان أطباء الإمتياز جامعات جمهورية مصر العربية

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم

صيف ملتهب.. أسعار الدواجن تشعل الحرائق في جيوب المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟