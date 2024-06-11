الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مندوبة بريطانيا: نأمل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قالت قالت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي باربرا وودوارد، إن الصفقة المطروحة هي أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين المتبقين وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات.

وأضافت مندوبة بريطانيا، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، نحن في أشد الحاجة إلى تلبية الحاجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت "وودوارد"، أننا نأمل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ونطالب بفتح المعابر كافة، من أجل تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني.

مندوبة بريطانيا المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة مجلس الأمن الشعب الفلسطيني

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