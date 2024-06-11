الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد شوقى: أفلام عيد الأضحى هذا العام منتقاه وتتميز بالتنوع

محمد شوقي
محمد شوقي

قال محمد شوقي، الناقد الفني، إن أفلام عيد الأضحى المطروحة  هذا العام كلها أفلام منتقاه، لافتًا إلى أنها أفلام تتميز بالتنوع، وهذا ما يتضح من برومو كل فيلم.

وأضاف محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر قناة المحور، أن فيلم "أهل الكهف" هو فيلم من الأفلام المنتظرة منذ فترة،  حيث تم الإعلان عنه وتوقف أكثر من مرة، كما أنه يضم كوكبة كبيرة من النجوم، خالد النبوي، أحمد عيد، وغادة عادل،  أسماء كبيرة، وأدوار مختلفة، كما أنه قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، والمعالجة للشاعر أحمد بهجت قمر. 

وأوضح محمد شوقي، أن فيلم أولاد رزق 3، لافتًا إلى أن إيرادات الجزء الثاني تخطت الرقم القياسي لأعلى الإيرادات في السينما المصرية.

وأشار إلى أن الفنان محمد إمام يقدم مع المخرج شريف عرفة فيلم من الأفلام الرائعة، كما أن الفيلم الرابع عصابة الماكس للنجم أحمد فهمي والنجمة لبلبة وروبي من الأفلام الكوميدية الجميلة. 

عيد الأضحى الناقد الفني فيلم اهل الكهف افلام عيد الأضحى

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