سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على طرح جوجل أحدث ميزة بحث تجريبية على Chrome وFirefox ومتصفح تطبيقات Google لمئات الملايين من المستخدمين، مشيرة إلى أن "نظرات عامة على الذكاء الاصطناعي" توفر عليك النقر على الروابط باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي - نفس التقنية التي تعمل على تشغيل المنتج المنافس ChatGPT - لتقديم ملخصات لنتائج البحث.

من المقرر أنه عندما يتم السؤال هن "كيفية الحفاظ على الموز طازجًا لفترة أطول" ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخص مفيد للنصائح مثل تخزينه في مكان بارد ومظلم وبعيدًا عن الفواكه الأخرى مثل التفاح.

ولكن اطرح عليه سؤالًا غير متوقع وقد تكون النتائج كارثية، أو حتى خطيرة، حيث تسعى Google حاليًا جاهدة لإصلاح هذه المشكلات واحدة تلو الأخرى، ولكنها تمثل كارثة علاقات عامة لعملاق البحث ولعبة الضرب بالخلد الصعبة.

وتخبرك AI Overviews بشكل مفيد أن "Whack-A-Mole هي لعبة أركيد كلاسيكية، حيث يستخدم اللاعبون مطرقة لضرب الشامات التي تظهر بشكل عشوائي للحصول على نقاط، تم اختراع اللعبة في اليابان عام 1975 من قبل شركة الألعاب TOGO، وكانت تسمى في الأصل Mogura Taiji أو Mogura Tataki.

لكن AI Overviews يخبرك أيضًا أن "رواد الفضاء التقوا بقطط على القمر، ولعبوا معهم، وقدموا لهم الرعاية"، كما أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنها توصي أيضًا "بتناول صخرة صغيرة واحدة على الأقل يوميًا"؛ لأن "الصخور مصدر حيوي للمعادن والفيتامينات"، وتقترح وضع الغراء على طبقة البيتزا.

أداوت الذكاء الاصطناعي التوليدية لا تعرف ماهو صحيح

كما ان إحدى المشاكل الأساسية هي أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لا تعرف ما هو صحيح، بل تعرف فقط ما هو شائع،على سبيل المثال، لا يوجد الكثير من المقالات على الويب حول تناول الصخور، فمن الواضح أنها فكرة سيئة، وهناك مشكلة أخرى وهي أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لا تحمل قيمنا. لقد تم تدريبهم على جزء كبير من الويب.

وعلى الرغم من أن التقنيات المتطورة (التي تحمل أسماء غريبة مثل "التعلم المعزز من ردود الفعل البشرية" أو RLHF) تُستخدم للقضاء على الأسوأ، فمن غير المستغرب أنها تعكس بعض التحيزات ونظريات المؤامرة والأسوأ من ذلك التي يمكن العثور عليها على شبكة الإنترنت.

وفي الواقع، أنا مندهش دائمًا من مدى تهذيب روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وحسن تصرفها، نظرًا لما تدربت عليه.

وأضافت الصحيفة، أنه إذا كان هذا هو مستقبل البحث حقًا، فنحن أمام طريق وعر، وبطبيعة الحال، تحاول جوجل اللحاق بـOpenAI وMicrosoft.

كما أن الحوافز المالية لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي هائلة، ولذلك أصبحت جوجل أقل حكمة مما كانت عليه في الماضي في دفع التكنولوجيا إلى أيدي المستخدمين.