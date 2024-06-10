الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد لـ"الشاهد": ظهور الإخوان مرتبط دائمًا بمحاولة تغيير الهوية

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

قال المخرج عصام السيد إن لديه هواية القراءة في التاريخ إلى جانب الإخراج المسرحي:"كنت أقرأ عن الإخوان خصوصًا أنه كان هناك نوع من التعاطف مع الجماعة بشكل غريب قبل 25 يناير".

أضاف السيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":"كان هناك العديد من المثقفين خاصة اليساريين كانوا يقولون دول جماعة طيبين وبتوع ربنا ونعطيهم فرصة".

أشار إلى أنه يرى أن هذه الجماعة كلما ظهرت إلى السطح ظهرت معها محاولة لتغيير الهوية، كان هناك النموذج الباكستاني قبل تولي الإخوان الحكم وعمل حاجات وبمجرد ظهور الإخوان على الساحة نفذوا نفس الحاجات".

وتابع "يجي عاوز يموت الثقافة يقلل الميزانيات ويحجب بعض الأعمال، ويصعد فنون ليس لها على علاقة بالفن الحقيقي، على سبيل المثال يهتموا بالخط العربي وأشياء من هذا القبيل".

وأردف: "لأول مرة ميزانية البيت الفني للمسرح تخلص في شهر يناير وأصبح ليس هناك مسارح تعمل".

واستكمل: "قرأت عن الجماعة للدكتور رفعت السعيد وحلمي النمنم وثروت الخروباوي، وأصبحت متوجسًا من الجماعة".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان ثورة 30 يونيو

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