الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"دفاع النواب": قرار مجلس الأمن خطوة على طريق إنهاء الصراع في غزة

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، موافقة مجلس الأمن مساء اليوم الإثنين، علي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحًا طرحه الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأغلبية 14 صوت، مؤكدًا أن القرار سيكون له دلالة إيجابية علي مسار الهدنة التي تقوده مصر وامريكا وقطر، وان القرار سيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع في غزة.

واضاف وكيل “دفاع النواب” في تصريحات له، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن إلي القاهرة اليوم ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد الدور المحوري الهام للقاهرة في إنهاء الصراع بالشرق الأوسط، ويبرهن علي التأثير الكبير للزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمي القضية الفلسطينية وانقذها في أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية.

 

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وتابع وكيل دفاع النواب، أن ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، سيجنى ثمارة في الساعات القادمه، لانه يتزامن مع القرار الذي مررته امريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء في هدنه عاجلة.

ولفت “المصري” إلى أن الرئيس السيسي شدد على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وتابع بأن  الرئيس السيسي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدمًا فى إنفاذ حل الدولتين. 

اللواء ابراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن والقوم الولايات المتحدة الامريكية مصر أمريكا غزة

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