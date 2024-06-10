صور على السجادة الحمراء.. نور وخالد النبوي يحتفلان بـ"أهل الكهف" (صور)

حرص الفنان الشاب نور خالد النبوي على الاحتفال رفقة والده خالد النبوي بالعرض الخاص لفيلم أهل الكهف، والمقام بإحدى دور العرض الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا للمشاركة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

وحرص “نور” على التقاط عدد من الصور التذكارية رفقة والده خالد النبوي على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم أهل الكهف والذي يطرح في السينمات بعد عدة تأجيلات دامت لسنوات بسبب ضخامة العمل الانتجاية وقصته الجديدة والمختلفة التي تعتمد على المؤثرات البصرية والسمعية بشكل كبير.

فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه ايمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.

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