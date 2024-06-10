ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن: الشعب الفلسطيني لن يقبل التخلي عن كفاحه

قال ممثل الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل التخلي عن كفاحه من أجل التحرر وهدفنا دوما وقف المجازر الإسرائيلية في غزة.

وأشار "بن جامع"، خلال كلمته بجلسة مجلس الامن، والذي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن عملنا مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل إلى قرار يضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أننا وافقنا على مشروع القرار الأمريكي لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.