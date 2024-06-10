عصام السيد لـ"الشاهد": تغيير الهوية سبب ثورة المصريين على الإخوان فى 30 يونيو

قال المخرج عصام السيد، إن المصريين في ثورة 30 يونيو ثاروا من أجل هويتهم وليس من أجل الأكل والشرب.

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "شعروا أن طبيعة المصريين تتغير، ويُفرض عليهم طبيعة أخرى، وبالتالي كانت هذه الثورة ثورة فكرية وثقافية في الأساس".

وتابع: "الاتجاه في ثورة 30 يونيو أن الناس كانت تحاول الحفاظ على طبيعتها ونمط حياتها، ولا تحافظ على أكل عيش فقط".

وأشار إلى أن لديه هواية القراءة في التاريخ إلى جانب الإخراج المسرحي، متابعًا: "كنت أقرأ عن جماعة الإخوان خصوصًا أنه كان هناك نوع من التعاطف مع الجماعة قبل 25 يناير".