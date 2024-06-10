خالد النبوي: "أهل الكهف" فيلم مختلف.. ولست مشغولًا بالمنافسة

وصل منذ قليل، النجم خالد النبوي لحضور العرض الخاص لفيلم “أهل الكهف" والمقام بإحدى دور العرض الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا للمشاركة في سباق عيد الأضحى 2024.

وأعرب خالد النبوي عن سعادته بطرح فيلم “أهل الكهف” خلال موسم أفلام عيد الأضحى، خاصة بعد عدة تأجيلات شهدها العمل قبل طرحه مشيرا إلى انه كان ينتظر بلهفة شديدة مشاهدة الجمهور للعمل خاصة وأنه فيلم مميز ومختلف.

ووجه خالد النبوي الشكر والتحية لجميع أبطال الفيلم الذين شاركوا في بطولة فيلم أهل الكهف وجميع صناعه ووجه لهم التحية على المجهود الكبير الذين بذلوه خلال التصوير.

وعن المنافسة الشرسة الذي يشهدها موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بمشاركة 5 أفلام لكبار نحوم الفن، قال إنه لا ينظر أبدا للمنافسة ولا يشغله أمرها مؤكدا ان الشئ الوحيد الذي يشغله هو تقديم فيلم جيد ومختلف للجمهور ويليق بالفن المصري.

فيلم أهل الكهف



الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه ايمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.