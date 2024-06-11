الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: يجب أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على وقف إطلاق النار

محمد مرعي
محمد مرعي

قال محمد مرعي، كبير باحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنه يجب أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على وقف إطلاق النار، مشيرًا أن الموقف الأمريكي بات محيرًا ومتلبسًا.

وأضاف "مرعي"، خلال استضافتة ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الإدارة الأمريكية تطالب بالضغط على حركة حماس، بينما لا تضغط هي على إسرائيل في الكواليس.

وأشار الباحث محمد مرعي، إلى أنه لا يعتقد أن انسحاب بيني جانتس من حكومة الحرب سيغير شيئًا من المشهد الحاكم في إسرائيل، فالذي يدير هو نتنياهو وحزبه المتطرف.

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يستهدف من  زيارته إلى المنطقة تصحيح الصورة التي رسمتها إدارة بايدن بأنها داعمة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المساعي الأمريكية للوصول إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل.

باحث وقف إطلاق النار مساء dmc دي ام سي الولايات المتحدة إسرائيل

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