تكريم الفائزين بدوري منتخبات مراكز الشباب للثقافة الرياضية

كرّم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية الفائزين في دوري منتخبات مراكز الشباب للثقافة الرياضية الذي انطلق الشهر الماضي بالتزامن مع دوري منتخبات مراكز الشباب لكرة القدم ونظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود.

وسلم الوزير درع المركز الاول لمنتخب سوهاج الذي كان الافضل وتفوق على منافسه بفارق كبير في كل مباريات الدوري حتى المباراة النهائية التي شهدت منافسة ساخنة مع منتخب القليوبية الذي كان ندا قويا ولكنه خسر بفارق نقطة واحدة وحل في المركز الثاني ، ونجح منتخب قنا في احراز المركز الثالث على حساب منتخب المنيا الذي حل رابعا.

كان دوري الثقافة الرياضية انطلق لاول مرة في العام ٢٠١٩ وتبعتها النسخة الثانية في العام ٢٠٢٠ وعاد في هذا العام من خلال دوري منتخبات مراكز الشباب ، واقيمت منافساته في مركز التعليم المدني بالجزيرة وحضر مبارياته اللواء اسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة المشرف على قطاع الشباب والدكتور اشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية ووسام فاروق مدير عام مراكز الشباب والدكتورة شيماء سامي مدير عام انشطة وفعاليات مراكز الشباب وحسين فرج المنسق العام للدوري والكاتب الصحفي ايمن ابو عايد رئيس لجنة التحكيم وحصل منتخب سوهاج صاحب المركز الاول على مكافأة مالية قدرها ثلاثون الف جنيه ومنتخب القليوبية على مكافأة مالية قدرها عشرون الف جنيه ومنتخب قنا على ١٥ الف جنيه ومنتخب المنيا على عشرة الاف جنيه بخلاف تحمل الاتحاد المصري للثقافة الرياضية نفقات التنقلات لكل المنتخبات المشاركة فيما تحملت الادارة المركزية لمراكز الشباب نفقات الاقامة لليلة في فندق التعليم المدني والاعاشة لجميع الفرق.

وفي ختام التكريم استمع الوزير اشرف صبحي لتعليقات الشباب المشاركين في الدوري حيث اجمعوا على توجيه الشكر للوزير على رعايته لدوري الثقافة الرياضية مايعكس اهتمام الوزارة بكل فئات المجتمع الشبابي وليس كرة القدم فقط ، وطالبوا باستمرار هذه المسابقات التي خلق جوا من الثقافة وتبادل المعلومات فضلا عن تكوين صداقات بين شباب المحافظات ، واكد الوزير على ان الوزارة معنية بكل ما يهم الشباب وانها تسعي لتوفير كافة سبل الممارسة في كافة الانشطة الثقافية والترويحية والرياضية والعلمية امام شباب الوطن ايا ماكان مكانه.

وأشار الى أن مراكز الشباب تزخر بالمواهب في كل المجالات وهنأ الوزير الفائزين وتمنى لهم دوام التفوق وطالب بقية الفرق ببذل مزيد من الجهد لمواكبة التطور في كل مناحي الحياة.

أشار الوزير الى ان رحلات الصيف التي تنظمها الوزارة من احد الشباب فقط وان المشاركة فيها بان قاصرة على الشباب دون تدخل العنصر البشري لضمان وصول الخدمة الى الشباب حيث يتم حجز المصيف من خلال الموقع الالكتروني برسوم رمزية.