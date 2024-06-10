عمرو عرفة: "أهل الكهف" فيلم من نوع خاص.. والمشاهد الصعبة كانت سر التأجيل

وصل منذ قليل، المخرج عمرو عرفه للمشاركة في العرض الخاص لفيلمه الجديد أهل الكهف والذي تستضيفه إحدى دور الغرض السينمائي الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال عمرو عرفة، إن فيلم “أهل الكهف” يعتبر من اصعب الأعمال الذي اخرجها في مسيرته الفنية نظرا لاحداثه وقصته والحقبة الزمنية التي تدور حولها الأحداث.

واضاف “عرفة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفيلم تم تصويره في عدد من البلدان ومواقع التصوير كانت صعبة، مؤكدًا ان الجمهور سيشاهد عملا سينمائيا جديدا ومختلفا متمنيًا ان ينال اعجاب الجميع.

فيلم أهل الكهف



الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه ايمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.