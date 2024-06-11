تعرف على عدد أيام إجازة طلاب الثانوية العامة فى عيد الأضحى المبارك

في الوقت الذي بدأ فيه ماراثون امتحانات الثانوية العامة في الانطلاق الإثنين الموافق 10 يونيو، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثيرون عن عدد أيام إجازة طلاب الثانوية العامة بمناسبة العيد حيث يأتي العيد، ولم يكونوا قد انتهوا من أداء كافة الامتحانات بعد.

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة

من المتوقع أن يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2024، وتبدأ من يوم الخميس 13 يونيو 2024، وحتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم كالتالي:

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء

ويوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

أما يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

و في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

أما يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

أما يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

بينما يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

بينما جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبية الأدبية فهو كالتالي:

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024: امتحان التربية الدينية والوطنية.

بينما يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

أما يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

بينما في يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

بينما يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

و يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

بينما يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

أما عن جدول الثانوية العامة شعبة علمي رياضة فالجدول كالتالي:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

أما يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

وفي يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

أما يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وفي يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

بينما في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

أما يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة "جبر والهندسة الفراغية".

بينما في يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل".

وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية "استاتيكا".

أما في يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".