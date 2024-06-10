الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بالصف

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة متهم "شعبان.ع"، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 1409 لسنة 2024 جنايات الصف.

ووردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الصف تفيد قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزتهم قطع كبيرة من مخدر حشيش.

تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السجن المشدد 10 سنوات الاتجار مخدر الحشيش منطقة الصف

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