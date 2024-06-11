الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاد الحرازين: أمريكا تدرك أن انهيار إسرائيل هو انهيار للمنظومة الاستعمارية الغربية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكية بلينكن إلى الشرق الأوسط هي زيارات مكوكية لن تجدي نفعًا في ظل كافة المناشدات التي يطلقها بلينكن، وبالمقابل هناك هدايا تقدم إلى نتنياهو. 

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة etc، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث في البداية عن بقاء دولة إسرائيل وأن تخرج هذه الدولة منتصرة في كل ما يتعلق بهذه السياسات أو بالأوضاع الجارية في المنطقة لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية أن انهيار إسرائيل هو انهيار للمنظومة الاستعمارية الغربية بداخل منطقة الشرق الأوسط، ولما تتمتع به المنطقة من مكانة جيوسياسية، بالإضافة إلى تحكمها في طرق التجارة العالمية، وهذا ما لمسناه في أكثر من مناسبة، ومن خلال تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن قبل من العديد من الرؤساء الأمريكان. 

 

الدكتور جهاد الحرازين ​وزير الخارجية​ الأمريكي إسرائيل نتنياهو جو بايدن

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