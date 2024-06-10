«التعليم» تكشف سبب وفاة طالب فى لجان امتحانات الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، مر دون شكاوى، عدا رصد 3 حالات غش، واحدة في مادة التربية الدينية، وحالتين غش في التربية الوطنية.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم أحال المفتشين على اللجنتين للتحقيق والمساءلة القانونية لأن دخول الطلاب بمحمول يعني تقصير في إجراءات التفتيش.

وأشار إلى وفاة طالب في أحد لجان امتحانات الثانوية في حدائق القبة، أثناء أداء امتحان مادة التربية الدينية نتيجة هبوط في الدورة الدموية، موضحًا أن الطالب كان يعاني من مرض في القلب.