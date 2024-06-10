ترافيس كيلسي في موقف محرج بسبب تايلور سويفت: أنت لا تقارن بنجاحها!

ترافيس كيلسي، البطل البالغ من العمر 34 عامًا، وصديق النجمة تايلور سويفت، فاز في لعبة Celebrity Softball الخيرية لديفيد نجوكو في إيستليك، أوهايو، يوم السبت 8 يونيو. وخلال برنامج الحوار الرياضي GoJo وGolic، تم سخرية منه بسبب تفوق صديقته، تايلور سويفت، في مجال الإنجازات.

مايك جوليك جونيور خلال البرنامج، أشار إلى إمكانية تحقيق ترافيس للنجاح في عدة رياضات مختلفة، لافتا إلى أن جائزته الاخيرة لا تقارن بإنجازات صديقته سويفت، وكان رد فعل كيلسي انه ابتسم ووافق على هذا الرأي.

وقدم جوليك قائمة من أنشطة عطلة نهاية الأسبوع لسويفت، مشيرًا إلى أنها تشمل "تحفيز الاقتصاد العالمي" و"إثراء حياة مئات الآلاف من الأشخاص".

جوائز تايلور سويفت

مؤخرا دخلت نجمة البوب تايلور سويفت قائمة "فوربس" لمليارديرات العالم في عام 2024، بعدما حققت جولتها Eras إيرادات كبيرة.

وجمعت سويفت البالغة من العمر 34 عاما، التي سرقت الأضواء في حفل توزيع جوائز "غرامي" لهذا العام بفوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة، ثروة قدرها 1.1 مليار دولار.

وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن مجلة "فوربس"، فإن تقدير ثروة سويفت جاء بناء على الأرباح التي جنتها من أغانيها وجولاتها الموسيقية.

وتعد سويفت واحدة من 265 شخصا انضموا إلى قائمة المليارديرات التي تشمل 2781 شخصا.