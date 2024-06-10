الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض التضخم بشكل متزايد في الفترة المقبلة

مساء dmc
مساء dmc

قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن مصر شهدت انخفاض معدل التضخم السنوي لـ 27.4 % لشهر مايو 2024 مقابل 33.7 % لنفس الشهر من 2023. 

وأضاف "خطاب"، عبر مداخلة لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن استقرار سعر الصرف في البنوك أدى لانخفاض معدل التضخم الشهر الماضي.

ونوه بأن عوائد صفقة رأس الحكمة وارتفاع الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع، أمور ساهمت في السيطرة على نسب التضخم.

وأشار "خطاب"، إلى أن أسعار السيارات انخفضت جزئيًا، وبات المعروض منها أكثر توافرًا عن الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة أمنت مخذونًا سلعيًا في شهر رمضان رغم زيادة الاستهلاك 4 أضعاف.

وأوضح أن انخفاض أسعار المنتجات بسبب انخفاض سعر الصرف وتوافر المنتجات في الأسواق بشكل كبير، منوهًا بأن المواطن شعر بانخفاض الأسعار بالأسواق.

خبير اقتصادي مساء dmc دي ام سي مايو سعر الصرف

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