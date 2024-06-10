هاجر أحمد رفقة زوجها في العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف" (صور)

حرص رجل الأعمال أحمد الحداد على مساندة زوجته الفنانة هاجر أحمد أثناء احتفالها بالعرض الخاص لفيلم أهل الكهف والمقام بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر.

وطرح فيلم “أهل الكهف” بالسينمات اليوم، بعد عدة تأجيلات دامت لسنوات بسبب ضخامة الانتاج وقصته الجديدة والمختلفة التي تعتمد على المؤثرات البصرية والسمعية بشكل كبير.

ويشارك فيلم أهل الكهف ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه ايمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.

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