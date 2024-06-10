ننشر 15 رسالة تهنئة عيد الأضحى رسمية بالاسم 2024 حيث يرتفع البحث حاليا حول أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير الرسمية 2024 للأهل والأصدقاء.

كل عام وانت بخير يا صديقي يا قاطع الأخبار نور ومايه.

باقة ورد في التوصيل السريع همسة حب للغالي أبن الغالي.. كل سنة وانت طيب.

قبل عيد الأضحى المبارك.. صباح الفل معطر بالفل والياسمين عيدكم سعيد يا صديقي العزيز.

قبل الناس وكل البني ادمين.. جريت اقولك الحق اختفي قبل يوم العيد… عيد سعيد عليك يا صديقي.

اخاف عليك ليفتكروا فرو ماشي في الطريق.. عيد سعيد عليكي.

عيدك مبارك يا صديقي وصحبي واخويا عيد سعيد عليك.

العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم.

قبل الجميع ارسل لك باقة من الزهور بمناسبة عيد الإضحى المبارك.

كل عام وانت طيب وبخير يا صديقي.. بمناسبة عيد الأضحى المبارك

في عيد الاضحى المبارك.. اتمنى من الله أن تكون أقرب إلى رب العباد.. كل عام وكل اعمالك اثقل بالحسنات.

كل عام وهمتك للجنة اكبر.. أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر.

اللهم يبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنئكم.