الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح وتريزيجيه يتصدران ترتيب هدافي تصفيات المونديال

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، منتخب مصر لتحقيق تعادل ثمين مع مضيفه غينيا بيساو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد 24 سبتمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

سجل صلاح هدف منتخب الوحيد في الدقيقة 70 بعد اختراقه دفاعات غينيا بيساو من الجهة اليسرى ليطلق تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وارتقى صلاح لصدارة هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما سجل هدفه الخامس، حيث سبق له تسجيل 4 أهداف في شباك جيبوتي بالجولة الأولى.

وتساوى “صلاح” مع مواطنه وزميله محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور، والذي سجل أيضًا 5 أهداف في صدارة القائمة.

محمد صلاح صلاح ليفربول مصر منتخب مصر

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