أسامة كمال: إسرائيل صنعت فيلم أكشن لتحرير 4 محتجزين ولم يهتموا بالضحايا المدنيين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين تمت بصعوبة بالغة بعد تبادل إطلاق نار مع جنود المقاومة.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن حماس خطفت أكثر من 200 إسرائيلي يوم 7 أكتوبر بـ"موتوسكيلات"، أنظروا لمجهود إسرائيل لتحرير 4 محتجزين، من قتل للأبرياء وتدمير قطاع كامل.

ونوه، بأن إسرائيل تعيش نشوة انتصار وهمية بخصوص عملية التحرير للمحتجزين الأربعة، مؤكدًا أننا لم نر حتى الآن وجوه المحتجزين، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو يواجه موجة عارمة من الغضب خاصة بعد إعلان حركة حماس مقتل 3 من المحتجزين خلال العملية بمخيم النصيرات.

وأشار "كمال"، إلى أن إسرائيل صنعت فيلم أكشن من أجل تحرير 4 محتجزين ولم يهتموا بالضحايا المدنيين، والخسائر في أرواح الأبرياء بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.