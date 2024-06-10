الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبري فواز لـ"الدستور": "أهل الكهف" قصة جديدة على السينما المصرية

صبري فواز من العرض
صبري فواز من العرض الخاص لفيلم أهل الكهف

وصل منذ قليل، كل من الفنان صبري فواز والفنانة هاجر أحمد، لحضور العرض الخاص لـفيلم عيد الأضحى 2024 “أهل الكهف”، والذي تستضيفه إحدى دور العرض الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر 

العرض الخاص لفيلم “أهل الكهف” 

وأكد صبري فواز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن “أهل الكهف” فيلم مختلف وقصته جديدة على السينما المصرية متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

قصة وأحداث فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه ايمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.

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الفنان صبري فواز العرض الخاص لفيلم أهل الكهف فيلم اهل الكهف أهل الكهف هاجر احمد عيد الاضحى 2024

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