الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أغذية فاسدة في حملة تموينية بدمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابعت د.منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى للرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة أسعار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة المنفذة اليوم بالاشتراك بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والتى أستهدفت المرور على عدد من المنشآت الغذائية.

حيث تم ضبط مخالفات جنح صحية، كما أسفرت الحملة عن إعدام 182 مواد غذائية متنوعة منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر تجاه تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المنشآت.

وأعلنت مديرية تموين دمياط ضبط ١٢٢١ مخالفة تموينية خلال حملات شنتها خلال الشهر الماضي تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لأحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.

وأعلنت مديرية تموين الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية خلال الشهر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن إجمالي عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت 1221 محضرًا من بينهم 138 محضرًا لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي.

وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وأيضًا بيع لحوم منتهية الصلاحية والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري، إضافة لضبط عربة محملة بكراتين رنجة بدون بيانات بكمية ٢٢٦ كرتونة.

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