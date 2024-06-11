وزارة الثقافة تُنظم احتفالية "نور آل البيت" احتفاءً بموسم الحج وعيد الأضحى.. اليوم

تُنظم وزارة الثقافة، احتفالية "نور آل البيت"، وذلك احتفاءً بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك؛ يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

متى تقام احتفالية "نور البيت"؟

تُقام احتفالية “نور آل البيت”، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، في الثامنة مساءً، بقصر الأمير طاز بالقاهرة.

يشارك في احتفالية “نور آل البيت” نخبة من فرق قصور الثقافة، تشمل: "فرقة التنورة إحدى فرق الهيئة ومقرها مدينة القاهرة ( القاهرة الفاطمية) وكالة الغورى للتراث، فرقة البحيرة للفنون الشعبية، فرقة السباعية التراثية، فرقة المولوية التراثية"، ويُخرج الاحتفالية، الفنان هشام عطوة، مستشار وزيرة الثقافة.

أهداف احتفالية "نور البيت"

وتهدف الاحتفالية، التي تقام بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، إلى إبراز القيم الدينية التي جسدها "آل البيت"، ونشر روح المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن العديد من البرامج والفعاليات المُتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي؟

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، رسميًا، موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2024 والتي تصل إلى 9 أيام بعد إضافة الإجازة الأسبوعية إليها.

وتمتد إجازة عيد الأضحي المبارك 2024 خلال الفترة من يوم السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 من نفس الشهر، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وتكون إجازة عيد الأضحي 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

مجلس الوزراء إجازة العيد

وبإضافة الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت) إلى إجازة عيد الأضحي المبارك 2024، يصبح إجمالي أيام العطلة 9 أيام، من الجمعة 14 يونيو إلى السبت 22 من نفس الشهر.