الثلاثاء 11 يونيو 2024
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وزير التربية والتعليم يكرم الدفعة الثالثة من مدربى أنشطة التوكاتسو المعتمدين دوليًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، بتسليم الشهادات للدفعة الثالثة لعدد 16 مدرب توكاتسو، وذلك بحضور ساشيكو ايموتو النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ليصل إجمالي عدد المدربين المعتمدين إلى 38 مدربا معتمدا.

وخلال اللقاء مع وفد من ممثلي وكالة "جايكا"، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في تخريج دفعة جديدة من مدربي التوكاتسو بعد اعتمادهم، مشيرا إلى أنه بموجب اتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية في التعليم"، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، يتم دعم المشروع القومي لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدولة بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري وبناء شخصيته مما يزيد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه، والعمل الجماعى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم.

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تشغيل 51 مدرسة يابانية بمصر

وأشار الوزير إلى أنه تم تشغيل ٥١ مدرسة يابانية بمصر ومن المستهدف أن تصل إلى ١٠٠ مدرسة، فضلًا عن تفعيل أنشطة التوكاتسو داخل ٣٠ مدرسة حكومية قائمة، بالإضافة إلى تنشيط الباقة الأساسية لأنشطة التوكاتسو لأكثر من ٤٠٠ مدرسة، كما تم تدريب ٣٥٠ مدير مدرسة، وذلك من خلال مبادرة السيد الرئيس "1000 مدير مدرسة" على الإدارة المدرسية في النظام الياباني لتوسيع مداركهم ومعارفهم وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

وأكد الوزير أهمية تدريب العنصر البشرى من أجل التوسع والاستدامة، حيث يتم التركيز على التدريب الميداني داخل المدارس، لضمان الاستدامة والحفاظ علي الهوية الأصلية للنظام الياباني المطبق في مصر.

وتابع الوزير: أنه سعيًا من الوزارة لإنجاح هذه التجربة، وللحفاظ على هوية وفلسفة التعليم الياباني، وحرصًا على تطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع في اليابان وأهمية استدامة تنمية الموارد البشرية، وللحفاظ على فلسفة التوكاتسو الأساسية، تم تنفيذ آلية التطبيق العملي وتنفيذ الأنشطة بمفهومها الصحيح للقائمين عليها من خلال تدريب المدربين والمعلمين.

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حضر الاحتفالية من الجانب الياباني ممثلو مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بالقاهرة، وممثل من السفارة اليابانية بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء اليابانين والمصريين المشاركين في التقييم والاعتماد.

من جانب الوزارة حضرت الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير لشئون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا الشراكة المصرية اليابانية في التعليم البيئة المدرسية مدرسة يابانية

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