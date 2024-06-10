الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشباب والرياضة": إجراءات قانونية تجاه المسئولين عن تأجير صالة حسن مصطفى لأحد المدرسين

مساء dmc
مساء dmc

علق محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على واقعة تأجير صالة حسن مصطفى لمدرس جيولوجيا، موضحًا أن الوزارة عرفت الواقعة من البداية مع تنفيذ الحدث نفسه، حيث إن الواقعة وصلت للوزير الدكتور أشرف صبحي وتم عقد لجنة وحضرها مسؤولي الشؤون القانونية والإدارية والمالية والمعنيين بهذا الأمر، وتم إصدار قرار صباحًا بإحالة كل المسئولين من مجلس الأمناء والمشرفين للتحقيق ووقف المدير التنفيذي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقيات.

وشدد "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن القرار بشأن تأجير صالة حسن مصطفى لمدرس الجيولوجيا صاحب الفيديو المثير للجدل سيصدر غدًا، موضحًا أن سلوك معلم الجيولوجيا صاحب واقعة صالة يخالف توجه وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذه الصالة هي صرح رياضي تجاوزت تكلفة إنشاءها 1.7 مليار جنيه والغرض الأنشطة الرياضية الرسمية وغير الرسمية وهي من أهم الصالات الموجودة حاليًا، وهناك لائحة مع فكرة الانطلاق الإدارة الاقتصادية بها ضوابط.

وأشار إلى أن الضوابط هي ضرورة تحديد القيمة الاقتصادية وفقًا لعدد الساعات وايضًا سلامة الاستخدام لعدم وجود تلافيات، والمخالفة ألا يكون الأسس التعقادي مخالفة للضوابط والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، منوهًا بأن هذا الموقف تعارض مع توجه وزارة التربية والتعليم.

الشباب والرياضة وزارة التربية التعليم محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة صالة حسن مصطفى مساء دى ام سى الإعلامي أسامة كمال

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