أول تعليق من وزير الرياضة على أزمة تأجير صالة حسن مصطفى لمدرس جيولوجيا

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن استيائه من واقعة استئجار مدرس الجيولوجيا لإقامة درس خصوصي داخل إحدى الصالات الرياضية، مؤكدًا أن هذا التصرف يتعارض مع اللوائح والتعليمات المحددة لاستخدام هذه المنشآت.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": “مجمع الصالات الرياضية يتم إنشاؤه لأغراض متعددة، ويجب أن يلتزم الجميع بالقوانين والتعليمات المحددة، وقد اتخذنا قرارات صارمة تجاه المسؤول التنفيذي بصالة حسن مصطفى، ونؤكد أن الدروس الخصوصية ليس لها أن تتواجد داخل المنشآت الرياضية على الإطلاق”.

وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بدور الجماهير في تحقيق الألقاب الرياضية، مؤكدًا أن الأهلي والزمالك هم الأبطال الحقيقيين في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.