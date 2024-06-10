نصير شمة لـ"الدستور": المعرض العام يرسخ لتقاليد الفن التشكيلي

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الدورة 44 من فعاليات المعرض العام ، علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

الفنان العراقي نصير شمة، أكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن افتتاح المعرض العام في نسخته الـ 44، يرسخ لتاريخ الفن التشكيلي في مصر.

وأكد “شمة” أن المعرض العام هو عمل في غاية الأهمية، وراءه مجهودات كبيرة رغم تبدل الإدارات عليه، ولكن هذا الفن مستمر ويشكل فعالية في غاية الأهمية.

وأضاف: "أمس كان لدي فرصة للاطلاع علي كل الأعمال المشاركة في دورة هذا العام وهي أعمال عظيمة، وتجارب مذهلة تضمها أعمال المعرض، وأعمال جديد تمثل مفاجأة في الحركة التشكيلية.

وأضاف: في العموم، الفنون تلتقي بملتقيات وخطوط تماس كثيرة، وهذه الخطوط هي التي تشكل الحالة الإبداعية العامة، والموسيقي قريبة من كل الفنون. وكل الفنون تسعي إلي الوصول للموسيقي. لذا اليوم هناك شراكة حقيقية بين الموسيقي والفن التشكيلي

وتشهد الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام، امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي قاعات: الباب سليم - صلاح طاهر - قصر الفنون بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة - الهناجر - نهضة مصر - إيزيس بمتحف محمود مختار.

ويحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف لهذه الدورة التي يشارك في رعاية فعالياتها "Art Cairo" بقيادة الفنان محمد يونس.

وضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام للفنون التشكيلية، تكريم عدد من الفنانين التشكيليين ومن بينهم، الفنان دكتور أحمد نوار، الفنان دكتور عبدالسلام عيد، واسم الفنان الراحل مصطفى حسين، والفنان العراقي ضياء العزاوي، والحائز على جائزة النيل للمبدعين العرب من وزارة الثقافة المصرية عام 2023.

ويعد المعرض العام للفنون التشكيلية، الحدث التشكيلي الأهم، والذي يشارك فيه كبار فناني مصر المعاصرين من خلال تجاربهم الفنية التي أثرت المشهد التشكيلي المصري وأسست لمشهد تشكيلي له فرادة إقليمية وعالمية.