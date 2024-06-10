سلوى محمد علي لـ"الدستور": ابتعدت عن دور الأم الطيبة في “الوصفة السحرية”

تشارك الفنانة سلوى محمد علي، ضمن أبطال مسلسل الوصفة السحرية - لزواج ناجح والمعروض حاليا عبر قناة دي ام سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

وقالت الفنانة سلوى محمد علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك عدة أسباب شجعتها للمشاركة في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية"، أهمها أن العمل مكتوب بشكل جيد جدًا، والدور الذي تجسده خلال الأحداث، جديد ومختلف تمامًا عن أدوارها السابقة.

وأضافت "سلوى" أنها كانت دائمًا تجسد دور الأم الطيبة اللطيفة، ولكن في هذا العمل تظهر بشكل مختلف، مشيرة إلى ان الدور أيضًا يتضمن بعض الكوميديا الطريفة.

وأكدت أن العمل يسلط الضوء على مشاكل المرأة أيضًا، وهو ما تحبه في الأعمال الفنية التي تناقش تلك القضية، موضحة أنهم مجموعة من السيدات من أعمار وظروف مختلفة يجتمعون بصفة مستمرة نظرًا بأنهم سكان نفس المنطقة، ويبحثون عن حلول للمشاكل التي يواجهونها.

وعن تعاونها مع المخرج خيري سالم، قالت "سلوى" إنه من ألطف الناس التي تعاونت معهم، مشيرة إلى أنه داخل اللوكيشن هادي ولطيف، بالإضافة إلى أنه شخص لطيف، ومخرج يعي لما يفعله جيدًا ويعرف ماذا يريد وهو ما يجعل الأمر سهل في العمل، مشيرة إلى انها سعيدة بكم الفنانين المشاركين في هذا المسلسل، لافتة أن الدراما التلفزيونية قائمة على البطولة الجماعية، مؤكدة أن المسلسل لم ينجح بنجم واحد فهناك فريق عمل كبير سواء فنانين أو صناع يساعدون في هذا النجاح.



ولفتت إلى أنها تحب المسلسلات التي تعرض خارج الموسم الرمضاني، والتي حققت نجاحات متتالية على مدار الاعوام الماضية، مشيرة إلى ان تلك الاعمال الأوف سيزون تسببت في تنوير نجوم جدد وتصعيد آخرين يستحقون ذلك، وأدخلت المتعة في قلوب المشاهدين، بسبب متابعتهم لأعمالهم التلفزينية المفضلة في أجواء هادئة بعيدة عن ازدحام موسم رمضان، مؤكدة ان الأعمال الاوف سيزون تأخذ حقها من المشاهدة بشكل أكبر.

ويشارك فى بطولة مسلسل الوصفة السحرية كل من: شيري عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبوداوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.