مراسل Cbc: عبور 170 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر كرم أبوسالم

رصد محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، الأوضاع أمام معبر رفح البري، مؤكدًا أن اليوم شهد عبور 170 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "CBC"، إن هذه الشاحنات تضم مواد غذائية متنوعة، من طحين ودقيق إلى معلبات غذائية ومستلزمات طبية ومواد إيوائية، مؤكدًا أنه على الرغم من رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول 5 شاحنات محملة بمستلزمات طبية، إلا أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشاحنات التي دخلت لمعبر كرم أبو سالم خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 1671 شاحنة، ويُعتبر هذا العدد ضئيلًا بالنسبة للمأساة التي يعيشها المواطنون في غزة.