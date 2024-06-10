بينهم الشيخ راشد بن خليفة.. أسماء المكرمين بالمعرض العام فى دورته الـ 44

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قبل دقائق، عددا من الفنانين التشكيليين ضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام، والمقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

أسماء المكرمين في المعرض العام بدورته الـ 44.

وشهدت دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام.

وكرمت خلال حفل الافتتاح كل من الفنانين التشكيليين: الفنان الدكتور طارق زبادي، الفنان الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، الفنان الدكتور مصطفى عيسي، الفنان الدكتور محمد عرابي، الفنان الدكتور حاتم شافعي، الفنان الدكتور هاني محفوظ، الفنان محسن علام، الفنان الدكتور خالد سراج، الفنان حمدي رضا، الفنان الدكتور هيثم نوار، وتسلمه عنه على سعيد.

كما سلمت دكتورة نيفين الكيلاني، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام جوائز الحاصلين على جائزة النيل وهم: الفنان السورى يوسف عبد لكي وتسلم التكريم عنه الفنان محمد طلعت، الفنان السوداني محمد عمر خليل وتسلم عنه التكريم الفنان طارق كمال، والفنان العراقي ضياء العزاوي وتسلم عنه التكريم الفنان محمد طلعت، الفنان الراحل صلاح طاهر وتسلم عنه حفيده أيمن طاهر، الفنان الراحل حسين بيكار، وتسلم عنه دكتور عمر يامي عميد جامعة حلوان، الفنان الراحل آدم حنين، واستلمت التكريم سلوى حمدي، الفنان الراحل محمد محمد عويس وتسلم التكريم عنه ابنتيه سلوي وعلا حامد، الفنان الراحل محمد طه حسين تسلم التكريم عنه الفنان وليد عبدالخالق، الفنان الراحل مصطفى حسين وتسلم عنه التكريم الفنان أشرف رضا، الفنان الراحل أحمد طوغان، وتسلم عنه التكريم الفنان ياسر جعيصة، الفنان الدكتور مصطفى الرزاز وتسلم عنه الجائزة الفنانة ثريا صدقي، الفنان الدكتور أحمد نوار وتسلمت التكريم عنه نجلته مي أحمد نوار، الفنان الدكتور مصطفى عبدالمعطي، والفنان عبدالسلام عيد.

وتشهد الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام، امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض، هي قاعات: الباب سليم - صلاح طاهر- قصر الفنون بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة- الهناجر- نهضة مصر- إيزيس بمتحف محمود مختار.

ولأول مرة تشهد الدورة 44 في المعرض العام، عرض المكرمين- عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر- عرضا للفنانين الراحلين خلال عام.

إضافًة إلى العرض الرئيس الذي يشمل 311 فنانًا من المشاركين، كما يحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف لهذه الدورة التي يشارك في رعاية فعالياتها "Art Cairo" بقيادة الفنان محمد يونس.