الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم الشيخ راشد بن خليفة.. أسماء المكرمين بالمعرض العام فى دورته الـ 44

جانب من حفل الافتتاح
جانب من حفل الافتتاح

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قبل دقائق، عددا من الفنانين التشكيليين ضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام، والمقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

أسماء المكرمين في المعرض العام بدورته الـ 44.

وشهدت دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام.

وكرمت خلال حفل الافتتاح كل من الفنانين التشكيليين: الفنان الدكتور طارق زبادي، الفنان الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، الفنان الدكتور مصطفى عيسي، الفنان الدكتور محمد عرابي، الفنان الدكتور حاتم شافعي، الفنان الدكتور هاني محفوظ، الفنان محسن علام، الفنان الدكتور خالد سراج، الفنان حمدي رضا، الفنان الدكتور هيثم  نوار، وتسلمه عنه على سعيد.

 

كما سلمت دكتورة نيفين الكيلاني، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام جوائز الحاصلين على جائزة النيل وهم: الفنان السورى يوسف عبد لكي وتسلم التكريم عنه الفنان محمد طلعت، الفنان السوداني محمد عمر خليل وتسلم عنه التكريم الفنان طارق كمال، والفنان العراقي ضياء العزاوي وتسلم عنه التكريم الفنان محمد طلعت، الفنان الراحل صلاح طاهر وتسلم عنه حفيده أيمن طاهر، الفنان الراحل حسين بيكار، وتسلم عنه دكتور عمر يامي عميد جامعة حلوان، الفنان الراحل آدم حنين، واستلمت التكريم سلوى حمدي، الفنان الراحل محمد محمد عويس وتسلم التكريم عنه ابنتيه سلوي وعلا حامد، الفنان الراحل محمد طه حسين تسلم التكريم عنه الفنان وليد عبدالخالق، الفنان الراحل مصطفى حسين وتسلم عنه التكريم الفنان أشرف رضا، الفنان الراحل أحمد طوغان، وتسلم عنه التكريم الفنان ياسر جعيصة، الفنان الدكتور مصطفى الرزاز وتسلم عنه الجائزة الفنانة ثريا صدقي، الفنان الدكتور أحمد نوار وتسلمت التكريم عنه نجلته مي أحمد نوار، الفنان الدكتور مصطفى عبدالمعطي، والفنان عبدالسلام عيد.

وتشهد الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام، امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض، هي قاعات: الباب سليم - صلاح طاهر- قصر الفنون بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة- الهناجر- نهضة مصر- إيزيس بمتحف محمود مختار.

ولأول مرة تشهد الدورة 44 في المعرض العام، عرض المكرمين- عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر- عرضا للفنانين الراحلين خلال عام.

إضافًة إلى العرض الرئيس الذي يشمل 311 فنانًا من المشاركين، كما يحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف لهذه الدورة التي يشارك في رعاية فعالياتها "Art Cairo" بقيادة الفنان محمد يونس.

المعرض العام نيفين الكيلاني الشيخ راشد بن خليفة صلاح بيكار الفنان عبد السلام عيد الفنان أحمد نوار

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام الإثنين المقبل

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟