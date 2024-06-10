أسامة كمال عن تعادل المنتخب مع غينيا بيساو: "جهد مشكور من اللاعبين"

علق الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، على تعادل المنتخب المصري مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، قائلًا: "جهد مشكور من اللاعيبة".

وأضاف "كمال"، أن منتخب مصر وخصوصا في الشوط الثاني من المباراة نجح في أنه يحرز هدف التعادل بعد ما كان فريق غنيا بيساو احرز الهدف في الدقيقة 41 من الشوط الأول، واستطاع منتخب مصر أن يرفع رصيده ويظل في صدارة المجموعه بعشر نقاط وغنيا بيساو في المركز الثاني حتى هذه اللحظة.

ونوه بأن بعد قليل ستقام مباراة أخرى بين سيرليون وبوركينا فاسو، وإذا فاز أحدهم سيوصل الفريق الفائز للنقطة السابعة في المجموعة، مؤكدًا أن أقرب فريق للوصول لكأس العالم هو مصر.