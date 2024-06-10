الإثنين 10 يونيو 2024
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أستاذ العلوم السياسية: زيارات بلينكن تثير القلق وتستنكر حرب الإبادة الجماعية بغزة (فيديو)

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تثير القلق، مؤكدًا أن كل زيارة له يتبعها تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، دون أن تحقق نتائج إيجابية.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن تصريحات بلينكن تعتبر استهلاكًا إعلاميًا، وتمثل حالة من النفاق السياسي التي تمارسها الإدارة الأمريكية بالدخول على الانتخابات.

واستنكر "سلامة" حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، وسط تواطؤ واضح من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد: “نشهد هولوكوستًا ومحرقةً حقيقيةً على أرض غزة، حيث يتعرض النساء والأطفال لاستهدافٍ يهدف إلى منع خروج جيل جديد، ورغم ذلك، يستمر الدعم الأمريكي لإسرائيل، ويسود الصمت من المجتمع الدولي”.

وأخيرًا، أشار "سلامة" إلى أن مصر تظل ثابتة في دعم القضية الفلسطينية، حيث قدمت شهداءً في الدفاع عن هذه القضية، وتتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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