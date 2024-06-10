الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنظيم والإدارة": هيكلة 30 جهة حكومية خلال 4 أشهر

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية فى 30 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك خلال أول أربعة أشهر من العام الحالى 2024.

إجراء تعديلات تنظيمية 

وتمثلت أهم تلك الجهات التى شملتها قرارات الهيكلة ما يلى: وزارة الصحة والسكان، الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستشفيات جامعة المنوفية، مديرية العمل بجنوب سيناء، مصلحة الضرائب المصرية، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، محافظة القاهرة، الهيئة الوطنية للصحافة.

هيكلة الجهات الحكومية

كما تشمل الهيكلة الجامعات الآتية: جامعة الأزهر، جامعة المنوفية، جامعة عين شمس، جامعة قناة السويس، جامعة الفيوم، جامعة حلوان، جامعة المنيا، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج.

يأتى ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية على رأس تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما بالاتصال بانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيدًا بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإلكتروني للمتقدمين.

الانتهاء من هيكلة الوزارات 

ويجرى التنظيم والإدارة جهودًا مكثفة لاستكمال إجراءات هيكلة كافة الجهات الإدارية، حيث تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.

التنظيم والإدارة تعديلات تنظيمية هيكلة جامعات وزارة الصحة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكترونى للمتقدمين فى مسابقة شغل 243 وظيفة

التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة قرارات ترقية العاملين فى 71 جهة حكومية خلال 4 أشهر

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟