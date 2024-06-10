"التنظيم والإدارة": هيكلة 30 جهة حكومية خلال 4 أشهر

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية فى 30 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك خلال أول أربعة أشهر من العام الحالى 2024.

إجراء تعديلات تنظيمية

وتمثلت أهم تلك الجهات التى شملتها قرارات الهيكلة ما يلى: وزارة الصحة والسكان، الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستشفيات جامعة المنوفية، مديرية العمل بجنوب سيناء، مصلحة الضرائب المصرية، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، محافظة القاهرة، الهيئة الوطنية للصحافة.

هيكلة الجهات الحكومية

كما تشمل الهيكلة الجامعات الآتية: جامعة الأزهر، جامعة المنوفية، جامعة عين شمس، جامعة قناة السويس، جامعة الفيوم، جامعة حلوان، جامعة المنيا، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج.

يأتى ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية على رأس تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما بالاتصال بانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيدًا بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإلكتروني للمتقدمين.

الانتهاء من هيكلة الوزارات

ويجرى التنظيم والإدارة جهودًا مكثفة لاستكمال إجراءات هيكلة كافة الجهات الإدارية، حيث تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.