هاني محمود: يحدث الكثير من الشائعات مع كل تعديل وزاري

قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن كل تعديل وزاري أو تشكيل وزاري يحدث الكثير من الشائعات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء المرشح دائما ما يتم عمل اللقاءات والانترفيوهات والمقابلات شخصية في سرية تامة، وفي الغالب لا تتم في مقر مجلس الوزراء، أي أن رئيس الوزراء لا يأتي بالوزير المرشح إلى مجلس الوزراء إلا بعد اختياره والإعلان عنه.

وأضاف الدكتور هاني محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة " المذاع عبر قناة etc، أن ما يحدث هو أن رئيس الوزراء المرشح يجري خلال الأسبوع الذي يسبق الإعلان عن الوزارة مقابلات، لأن المرشحين موجودين قبل ذلك، ويقابل اثنين أو ثلاثة أو أربعة لكل منصب ويختار الأقرب للاستراتيجية الخاصة به، والذي يرى أنه يستطيع أن يحقق من خلاله أهداف وزارته.

وأوضح أن هناك أربع وزارات سيادية يكون الاختيار فيها للرئيس، مثل وزارة الخارجية والداخلية، ووزارة العدل ووزارة الدفاع، وبقية الوزارات تكون تبعا للمقابلات التي يجريها رئيس الوزراء من أجل اختيار وزير لكل حقيبة.