قصواء الخلالي: الصحافة الفلسطينية قدمت 145 شهيدًا حتى الآن في الحرب الإسرائيلية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الصحافة الفلسطينية أكدت أن عدد الشهداء قد بلغ 145 حتى الآن، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معقبة: “في ظل هذه الظروف الصعبة، يتساءل العديد من المراقبين عن الازدواجية في المعايير والمواقف تجاه الحرب على قطاع غزة”.

وأضافت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "رغم الدمار الهائل الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، لم نشهد تحركًا قويًا على الساحة الدولية".

وأكدت أهمية دعم الموقف المصري الثابت لحماية القضية الفلسطينية، داعيةً إلى ممارسة المهنة الصحفية لصالح هذه القضية، موضحة أن الدم الفلسطيني يفرض نفسه على المشهد الدولي، ويبقى الإعلام المصري يتبنى القضية الفلسطينية كقضية وطنية منذ اليوم الأول.