الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف صبحي: سنحسم التأهل للمونديال مبكرًا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة للمنتخب المصري بعد التعادل في مباراة اليوم أمام منتخب غينيا.

مباراة مصر وكينيا 

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: "مبسوط من النتيجة، ومازال أمامنا ٦ مباريات، وسنحسم التأهل للمونديال مبكرا”.

التأهل لكأس العالم 

وقال: "مازلنا متصدرين المجموعة برصيد ١٠ نقاط، وغينيا بيساو ٦ نقاط”، مشيرا إلى أنه يثق في المنتخب المصري بصورة كبيرة، معبرًا:"واثق في حسام حسن والمنتخب، والأداء الرجولي للاعبين، ومحمد صلاح".

أشرف صبحي مصر وكينيا التأهل لكاس العالم وزير الرياضة

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